В Бабаевском районе нашли 150 гранат и снарядов времен Великой Отечественной войны

Более 150 снарядов и гранат времен Великой Отечественной войны обнаружили на 360 километре железнодорожного перегона Тимошино-Бабаево. Боеприпасы нашли в минувшую субботу, 23 июня, при проведении земляных работ.

- В настоящее время они находятся под охраной, готовятся к утилизации, - рассказал на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве области начальник комитета гражданской защиты и социальной безопасности Александр Колычев.

В пресс-службе управления Росгвардии по Вологодской области, бойцы которой обычно первыми выезжают на обследование таких предметов, корреспонденту Newsvo сказали, что комментировать это происшествие не будут.

В отделе по работе со СМИ Октябрьской железной дороги отметили, что в указанный день все поезда по данному маршруту проходили без опозданий и задержек.