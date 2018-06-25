Более 600 человек остаются без электричества после сильной грозы в Устюженском районе

24 населенных пункта в Устюженском районе до сих пор остаются без электричества после аварийного отключения, которое произошло накануне вечером. Из-за грозы с сильным ветром в Устюженском и Бабаевском районе вчера оказались обесточены 228 населенных пунктов.

- В результате неблагоприятных погодных условий 24 июня 2018 года в 18.25 произошло отключение энергии в Бабаевском и Устюженском районах. В зону отключения попали 228 населенных пунктов с населением около 20 тысяч человек и три социально-значимых объекта. В настоящее время работают 11 бригад численностью 45 человек и 11 единиц техники. По состоянию на 12 часов в Устюженском районе остается отключено 24 населенных пункта, 606 человек. В Бабаевском районе электроснабжение восстановлено, - рассказала на оперативном совещании при губернаторе начальник департамента ТЭК Вологодской области Евгения Мазанова.

Восстановить электроснабжение в Устюженском районе обещают до конца сегодняшнего дня.

Грозы с сильным ветром и градом прошли накануне во многих западных районах области. В соцсетях жители выкладывают фото поваленных деревьев, сорванных крыш, разбитых теплиц.