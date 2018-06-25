Из бюджета Вологодской области потратили 300 тысяч рублей на чистку жалюзи в госучреждениях

25.06.2018 [Общество]

25 мая "Управление по эксплуатации зданий Вологодской области" заключило контракт на 300 тысяч рублей с ИП Юрием Сошниковым. По контракту предприниматель должен оказать услуги по ремонту и чистке жалюзи. Общая площадь жалюзи, требующих чистки – 800 м² , общее количество жалюзи, требующих ремонта, – 150 штук.

Начальная цена контракта был 400 тысяч рублей. В документации к аукциону сказано, что услуги по чистке и ремонту жалюзи включают в себя демонтаж  и монтаж жалюзи, доставку для чистки и после чистки, удаление загрязнений бережным способом, замену пришедших в негодность комплектующих.

Жалюзи находятся по 10 адресам в Вологде:

улица Герцена, 2 – здание правительства Вологодской области

улица Герцена, 27 – департамент строительства Вологодской области, департамент экономического развития Вологодской области, департамент лесного комплекса, центр информационных технологий Вологодской области.

улица Пушкинская, 25 – Территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом в Вологодской области, законодательное собрание Вологодской области

улица Предтеченская, 19 – департамент здравоохранения Вологодской области

улица Зосимовская, 65 – «Единая Россия», Вологодское региональное отделение, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Вологодской области

проспект Советский, 80б - Комитет гражданской защиты и социальной безопасности, Департамент топливно-энергетического комплекса,

улица Чехова, 2 - Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Вологодской области, Вологодский информационно-консультационный центр Агропромышленного комплекса

улица Козленская, 114 – Департамент образования Вологодской области

улица Благовещенская,  9 -  Департамент социальной защиты Вологодской области

улица Пушкинская, 20 - Служба по правам ребенка, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Вологодской области

Оказание услуг по чистке должно проходить в соответствии с ГОСТ Р 51108-2016.

Напомним, что "Управление по эксплуатации зданий Вологодской области" является правоприемником Презентационно-сервисного центра Вологодской области. Недавно губернатор сказал, что их объединят в одно учреждение.

Тэги: госзакупки, правительство области
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