«I’ll be back»: как рекламный щит в Вологде путешествует с одного незаконного места на другое

Евгения Сибирцева

В Вологде уже несколько лет путешествует с одного незаконного места на другое огромный рекламный биборд. Все это происходит при полном попустительстве со стороны администрации Вологды и правоохранительных органов. На днях щит был переставлен уже в третий раз, и снова на газон. Городские власти называют это демонтажом. Тем временем на незаконном призматроне успели порекламировать и первых лиц города и области, и «Единую Россию», и проект «Мы – вологжане».

Неубираемый

С огромной незаконной рекламной конструкцией на улице Горького городская администрация не может справиться уже около десятка лет. Билборд «облюбовал» газон возле Вологодского кооперативного колледжа не позднее 2010 года. Об этом свидетельствует фото с Яндекс-панорам:

В мае 2015 года Евгений Шулепов, который тогда был главой город, заверил, что в течение пяти месяцев в городе наведут порядок с рекламой. Большой рекламный щит на Горького, как и десятки его незаконных «собратьев» на других улицах Вологды, этих угроз «не испугались». В июне 2015 года на незаконном билборде на Горького уже рекламировали индийскую ярмарку во Дворце спорта:

Летом 2015 года житель Вологды Кирилл Шелепин обратился по поводу этой конструкции в городскую администрацию. Вскоре он получил ответ начальника управления градостроительства и архитектуры Антона Аникина, в котором говорилось, что собственнику (ред. – ООО «Дрим») выдано предписание демонтировать незаконный щит, однако фирма его не выполнила, поэтому его демонтировали за бюджетный счет. Согласно условиям контракта, фирма, с которой заключили контракт на демонтаж, должна была забрать щит на хранение.

Казалось бы, проблема, хоть и за счет налогов вологжан, была решена.

Однако оказалось, что щит … просто переместили через дорогу - к дому 102 по Горького. И снова поставили на газон (!). То есть бюджетные деньги были потрачены на то, чтобы переместить рекламный призматрон с одного незаконного места на другое.

В июне 2016 года перед выборами в Госдуму на незаконной рекламной конструкции появилась реклама «Единой России»:

Согласно прикрепленному к щиту листу с контактами, собственник конструкции – рекламное агентство ООО «Дрим».

Обращение по поводу незаконного щита было направлено в областное УМВД. 27 июля 2016 года Павел Каранда, бывший в то время замначальника областного УМВД, ответил Кириллу Шелепину, что в отношении виновного лица, то есть ООО «Дрим», составлен протокол по ст. 14.37 КоАП РФ и что дело направлено в мировой суд Вологодской области.

Параллельно Кирилл направил обращение в правительство Вологодской области. В июле 2016 года и.о. начальника департамента внутренней политики А.С. Куликова ответила вологжанину, что вышеупомянутый рекламный щит установлен незаконно, но они не знают, кто заказал рекламу «Единой России». При этом, напомним, владелец конструкции указан на самом щите. В ответе также говорилось, что работы по демонтажу будут проведены в плановом режиме в рамках муниципального контракта (см. ответ в галерее под новостью).

Ищут чиновники, ищет полиция

Прошло еще полтора года. Незаконный щит продолжал «украшать» газон. В декабре 2017 года Кирилл Шелепин на приме у мэра Сергея Воропанова вновь попросил демонтировать этот призматрон, как того требует законодательство. Однако вместо демонтажа на щите… разместили рекламу проекта городской администрации «Мы – вологжане!». Вопрос, как такое возможно, Кирилл задал мэру во время публичного отчета, который прошел в декабре 2017 года в кинотеатре «Ленком». Ответа он не получил.

Кирилл снова обратился в департамент градостроительства администрации Вологды. В июне 2018 года начальник департамента Анатолий Баранов в очередной раз констатировал, что этот рекламный щит установлен незаконно.

Ответ чиновника свидетельствует о том, что у сотрудников департамента градостроительства случилась амнезия по поводу собственника щита. Если в 2015 году они направляли ООО «Дрим» предписания о демонтаже призматрона, то в 2018 году чиновники… «забыли», кто является владельцем конструкции. Анатолий Баранов написал, что они обращались в областное УМВД, чтобы полицейские (!) нашли собственника конструкции, однако из полиции чиновникам так и не ответили (см. ответ в галерее под новостью).

То есть ни чиновники, которые и так знали собственника щита, ни полицейские не смогли найти фирму, которая была указана на щите вместе с контактным телефоном (информация об этом призматроне размещена на сайте ООО «Дрим», найти ее – дело двух минут). Мы считаем, вологжанам есть о чем беспокоиться, все-таки речь идет о компетентности сотрудников городской администрации и УМВД.

В ответе департамента градостроительства также говорится, что администрация города дала задание подрядной организации на демонтаж щита, и что 9 июня он был убран.

Красным цветом выделено место, где незаконно был становлен рекламный щит.

Однако оказалось, что билборд… снова просто переместили на другой газон(!). Таким образом, бюджетные деньги опять потратили на то, чтобы переставить рекламный призматрон с одного незаконного места на другое. Теперь он «украшает» газон возле дома 83 на улице Горького, а на щите появилась реклама «Пятерочки».

Фото сделано 18 июня 2018 года.

Бдительная вологжанка Надежда Константиновна, представитель местного ТОС, живущая на улице Горького, вызвала 14 июня к незаконному щиту участкового. Помимо всего прочего, женщина опасается, что электрический провод, который проходит прямо над щитом и болтается из стороны в сторону, задевая призматрон, может истереться и произойдет замыкание. Вологжанка сообщала МВД номер машины, которая привезла конструкцию на это место.

В тот день к незаконному щиту приехали рабочие на автовышке – они собирались прикрепить к незаконной конструкции призматрон. Сказали, что установить здесь этот щит их наняло ООО «Дрим», а саму конструкцию они привезли со склада на Маяковского, 42. Получается, фирма-подрядчик, которая демонтирует незаконные рекламные конструкции, как-то связана с ООО «Дрим»? Ведь по контракту подрядчик обязан хранить демонтированные щиты на складе, и администрация города должна контролировать выполнение этого условия. Между тем, оно уже не в первый раз нарушается.

Кроме участкового уполномоченного Павла Собенина, на место прибыла сотрудник департамента градостроительства. Судя по всему, выезд окончился ничем - билборд продолжает стоять на газоне.

Напомним, о том, что этот незаконный рекламный щит «переселился» в другое незаконное место, администрация города была оповещена еще в 2015 году, однако никаких действенных мер по устранению нарушения принято не было. Согласно муниципальному контракту, демонтаж незаконного билборда обходится бюджету в 1000 рублей. Обращаем внимание читателей на эту сумму, поскольку городские власти часто заявляют, что денег на демонтаж незаконной рекламе в бюджете нет. При этом, например, на подписку на газеты и журналы для чиновников администрации Вологды в 2018 году потрачено 242 тысячи рублей.

А в областном УМВД по каким-то причинам еще ни разу не выписали протокол на юридическое лицо, которым является ООО «Дрим». Все протоколы по ст. 14.37 КоАП РФ вологодские полицейские выписывают на… физических лиц.

Справка

Сейчас у приставов находится 10 исполнительных производств в отношении ООО "Дрим", включая взыскание налогов и сборов и штрафы ГИБДД. Общая сумма непогашенной задолженности, начиная с октября 2015 года, составляет 328 509 рублей. Из них пять исполнительных производств заведены в 2017 году (на сумму 230 тыс.руб.), два производства – в 2018 году (97 тыс.руб.). Сейчас «Дрим» находится в процессе реорганизации в форме присоединения к ней других юридических лиц, а его учредитель - ООО "УК "Партнеръ" – в процессе ликвидации. Директор УК "Партнеръ" – Андрей Рыжов, учредитель – Сергей Шаманин.