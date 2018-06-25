Кинофестиваль VOICES в Вологде откроется польским черно-белым фильмом «Холодная война»

VIII фестиваль молодого европейского кино VOICES откроется в Вологде фильмом Павла Павликовского «Холодная война». Его показ состоится в «Ленкоме» 5 июля.

- Новая работа польского режиссёра, лауреата премии «Оскар» за фильм «Ида» (2013) – снова чёрно-белая ретро-драма. Это история сложных любовных отношений между дирижёром фольклорного ансамбля и молодой певицей на фоне Большой истории. События охватывают 15 послевоенных лет в разных европейских городах: Варшава, Берлин, Париж, Белград, - сообщает группа фестиваля в соцсети.

Напомним, VOICES состоится в Вологде с 5 по 8 июля после двухлетнего перерыва. В программе фестиваля 30 фильмов, показы пройдут в «Ленкоме», «Салюте» и Консисторском дворике Вологодского кремля.

Так, в рамках подпрограммы спецпрограммы «Кино в Кремле» будет показан «Цвет граната (Саят-Нова)» советского режиссера Сергея Параджанова. В кинокартине, состоящей из нескольких миниатюр, сделана попытка показать духовный мир средневекового армянского поэта Саят-Новы, писавшего на армянском, грузинском и азербайджанском языках, историю его любви, отношение поэта к религии, светской власти, народу. При отсутствии обычного литературного монолога все решения автора фильма лежат в чисто изобразительной сфере.

5 июля в центре культуры «Красный угол» также откроется выставка «Мир Сергея Параджанова». В экспозиции - 40 фотографий, рассказывающих о жизни и творчестве режиссера. Это эскизы к фильмам, кадры из фильмов, его коллажи, а также фотографии Параджанова, сделанные известными фотографами.

Ознакомиться с программой фестиваля и купить билеты на фильмы можно на официальном сайте VOICES.