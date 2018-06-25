В Череповце осудили жителя Мурманской области, который досмерти избил нового ухажера бывшей жены

В Череповце вынесли приговор жителю Мурманской области, который досмерти избил нового ухажера своей бывшей жены.

Следствием и судом установлено, что 40-летний мурманчанин приехал в Череповец на заработки. В сентябре 2017 года на улице Ленина он случайно познакомился с 33-летним местным жителем, который встречался с его бывшей супругой. Между мужчинами произошла ссора на почве ревности.

- В ходе нее подсудимый нанес неоднократные удары кулаками по голове случайного знакомого, сбив с ног. От причиненной травмы головы, потерпевший скончался в больнице спустя несколько дней, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), приезжий был задержан. Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.