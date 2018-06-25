Правительство Вологодской области заказало 300 фоторамок для приветственных писем

300 фоторамок понадобились правительству Вологодской области «для оформления приветственных писем, адресов и т.д.». Так обозначена цель госзакупки в документации.

Белые фоторамки формата А4 должны быть с каймой золотого цвета по внутреннему и внешнему краю багета. Средняя стоимость каждой оценена в 84 рубля. На то, что бы закупить 300 фоторамок, правительство планирует потратить 25 221 рублей. Сумма небольшая, но возникает вопрос к обоснованности этих трат, ведь приветственыне письма и другие бумаги можно вручать и без рамок.

Аукцион на поставку фоторамок состоится 9 июля.