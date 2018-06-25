Администрация Вологды потратила за год 262 тысячи рублей на газеты и журналы для чиновников

В 2018 году администрация Вологды потратила на газеты и журналы для чиновников 262 тысячи рублей. В списке из 27 изданий, которые будут доставляться городским властям по подписке во втором полугодии, есть и бесплатная «Наша Вологда».

Конкурсные процедуры по выбору подрядчика на оказание услуг по подписке на периодические издания (газеты и журналы) «для органов администрации города Вологды» во втором полугодии 2018 года завершились 8 июня. Администрация, а именно МКУ «Хозяйственная служба», заключила договор с единственным участником закупки – ООО «Урал-пресс Запад». Цена контракта - 130 215 рублей.

Всего за эти деньги чиновники выписали 27 газет и журналов. Среди них «Красный север (деловой вестник)», «Премьер –новости за неделю», «Российская газета», специализированные юридические, бухгалтерские, строительные издания, журналы о муниципальном управлении.

Кроме того, администрация Вологды тратит 456 рублей на подписку на газету «Наша Вологда», которая в городе распространяется бесплатно. Оформлена подписка и на пять комплектов газеты «Вологодские новости», учредителем которой является сама администрация Вологды. Стоимость подписки – 2,9 тысяч рублей.

Отметим, что в первом полугодии МКУ «Хозяйственная служба» проводила аналогичную закупку на 24 издания, ее также выиграло «Урал-пресс Запад». Цена контракта, согласно сайту госзакупок, составила 131 823 рубля.