Администрация Вологды потратила за год 262 тысячи рублей на газеты и журналы для чиновников

25.06.2018 [Общество]

В 2018 году администрация Вологды потратила на газеты и журналы для чиновников 262 тысячи рублей. В списке из 27 изданий, которые будут доставляться городским властям по подписке во втором полугодии, есть и бесплатная «Наша Вологда».

Конкурсные процедуры по выбору подрядчика на оказание услуг по подписке на периодические издания (газеты и журналы) «для органов администрации города Вологды» во втором полугодии 2018 года завершились 8 июня. Администрация, а именно МКУ «Хозяйственная служба», заключила договор с единственным участником закупки – ООО «Урал-пресс Запад». Цена контракта - 130 215 рублей.

Всего за эти деньги чиновники выписали 27 газет и журналов. Среди них «Красный север (деловой вестник)», «Премьер –новости за неделю», «Российская газета», специализированные юридические, бухгалтерские, строительные издания, журналы о муниципальном управлении.

Кроме того, администрация Вологды тратит 456 рублей на подписку на газету «Наша Вологда», которая в городе распространяется бесплатно.  Оформлена подписка и на пять комплектов газеты «Вологодские новости», учредителем которой является сама администрация Вологды. Стоимость подписки – 2,9 тысяч рублей.

Отметим, что в первом полугодии МКУ «Хозяйственная служба» проводила аналогичную закупку на 24 издания, ее также выиграло «Урал-пресс Запад». Цена контракта, согласно сайту госзакупок, составила 131 823 рубля.

Тэги: администрация Вологды
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Отдых для «своих»: как из бюджета Вологодской области тратят миллионы рублей на базы отдыха
В Грязовецком районе столкнулись две фуры и легковое авто: есть погибшие
Количество жертв ДТП в Грязовецком районе увеличилось до трех: 17-летний пассажир скончался в больнице
В Вологодской области будут раздавать бесплатно пустующие земли сельхозназначения
Октябрьский мост в Вологде отремонтируют по проекту 2011 года и оставят двухполосным
Все выпускаемые в Вологде троллейбусы продают в другие города
В колониях Устюжны, Шексны и Вологды незаконно поощряли осужденных
В Череповце в салоне автобуса убили 35-летнюю женщину-кондуктора
В Вологде подали заявки на проведение митингов против повышения пенсионного возраста
В Вологде здание военного госпиталя выставили на аукцион всего за 2,7 млн рублей
20.06.2018 [Общество]

В Вологде анонс «Города ремесел» разместили на незаконном рекламном щите

2156
0
18.06.2018 [Общество]

Отдых для «своих»: как из бюджета Вологодской области тратят миллионы рублей на базы отдыха

15176
9

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Правительство Вологодской области заказало 300 фоторамок для приветственных писем
Администрация Вологды потратила за год 262 тысячи рублей на газеты и журналы для чиновников
В Череповце прохожие предотвратили падение ребенка из окна
Пьяный череповчанин дважды потерял своего полуторагодовалого сына
Контракты на поставку оборудования для новой школы на улице Северной в Вологде выиграли две московские фирмы
Фестиваль уличного кино пройдет в Вологде 29 и 30 июня
В Череповецком районе электрик требовал у хозяев неработающего счетчика взятку в 30 тысяч рублей
 
18.06.2018 [Общество]

Отдых для «своих»: как из бюджета Вологодской области тратят миллионы рублей на базы отдыха

15176
0
25.06.2018 [БлогоVO]

Умерла наша подопечная Ольга Нетесова

128
0
23.06.2018 [Обзор Прессы]

Реформа под прикрытием

1052
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика