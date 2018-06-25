В Череповце прохожие предотвратили падение ребенка из окна

В Череповце случайные прохожие предотвратили падение ребенка из окна. Инцидент произошел в минувшую субботу в доме на улице Наседкина, 7.

В службу спасения позвонили очевидцы и рассказали, что в окне седьмого этажа маленький ребенок облокачивается на москитную сетку.