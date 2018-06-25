Пьяный череповчанин дважды потерял своего полуторагодовалого сына

В Череповце пьяный мужчина дважды за день потерял своего двухлетнего сына.

Накануне днем в спасательную службу позвонила женщина и рассказала, что нашла на Ломоносовском пляже полуторагодовалого мальчика. Спасатели готовы были выехать на место, однако женщина позвонила снова и сообщила, что нашла отца ребенка и вернула ему сына. Мужчина был пьян.

Около шести часов вечера к спасателям на пляже обратились череповчане и сообщили, что на тропинке, ведущей в город, нашли маленького ребенка. Неравнодушные прохожие рассказали спасателям, что сами пытались найти родителей мальчика, опросили отдыхающих на пляже, однако родителей ребенка не нашли. Мальчика доставили в полицию и установили мать ребенка. Оказалось, что женщина работала, а сына оставила с отцом ребенка.