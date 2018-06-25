Контракты на поставку оборудования для новой школы на улице Северной в Вологде выиграли две московские фирмы

25.06.2018 [Общество]

В Вологде завершились конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на поставку оборудования и мебели для новой школы на улице Северной. Их выиграли две московские фирмы - ООО «Ланит-интеграция» и ООО «Лафайет». Всего будет закуплено более 600 наименований различного оборудования.

Согласно данным сайта госзакупок, ООО «Ланит-интеграция» поставит учебное оборудование для школы за 121,8 млн рублей. Поставкой компьютерного и интерактивного оборудования за 57,8 млн рублей займется ООО «Лафайет».

ООО "Ланит-Интеграция" являлась поставщиком в 2491 госзакупке на сумму 11,69 млрд рублей. ООО "Лафайет" (директор - Евгения Воробьева) была поставщиком в 113 госконтрактах на сумму 374,8 млн рублей.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, завоз мебели, цифрового и учебного оборудования пройдет в несколько этапов и начнется на этой неделе.

Учебные кабинеты укомплектуют стандартным набором: парты, стулья, шкафы и рабочие места для учителей. Демонстрационные столы с подводкой воды и электроснабжения поступят в специализированные кабинеты. Читальные залы будут оборудованы современной мягкой мебелью, там появятся кресла в форме груш. В библиотеке разместятся зоны для коворкинга. Также будет установлено специальное оборудование для индивидуальной работы детей.

«Поступать мебель начнет с 25 июня, размещать ее будем в кабинетах, где уже завершилась внутренняя отделка. Сейчас подрядчик приглашает клининговые компании для проведения генеральной уборки, поэтому мебель будем собирать уже в чистых от строительного мусора и пыли помещениях. Укомплектованные мебелью кабинеты закроем на ключ», – рассказала директор школы № 42 Елена Калистратова.

После этого в школу поступит цифровое оборудование: компьютеры, интерактивные доски, планшеты, мультимедийные проекторы, многофункциональные устройства для сканирования, копирования и распечатки материалов. Для специализированных классов химии, физики, биологии и математики закупают цифровые лаборатории. В зонах рекреации общают смонтировать интерактивные панели – большие информационные экраны. Такие же появятся в актовом и конференц-залах.

Кроме того, школа будет обеспечена оборудованием для дополнительного образования, профильного обучения, факультативов и внеурочной деятельности. Поступят программы для 3D-моделирования, конструкторы и даже метеостанции для исследовательских работ учащихся.

Полностью укомплектовать школу необходимо в срок до 15 июля. К этому же времени должны завершиться и строительные работы.

Тэги: школы, госзакупки
Сюжет: школа на Северной
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Отдых для «своих»: как из бюджета Вологодской области тратят миллионы рублей на базы отдыха
В Грязовецком районе столкнулись две фуры и легковое авто: есть погибшие
Количество жертв ДТП в Грязовецком районе увеличилось до трех: 17-летний пассажир скончался в больнице
В Вологодской области будут раздавать бесплатно пустующие земли сельхозназначения
Октябрьский мост в Вологде отремонтируют по проекту 2011 года и оставят двухполосным
Все выпускаемые в Вологде троллейбусы продают в другие города
В колониях Устюжны, Шексны и Вологды незаконно поощряли осужденных
В Череповце в салоне автобуса убили 35-летнюю женщину-кондуктора
В Вологде подали заявки на проведение митингов против повышения пенсионного возраста
В Вологде здание военного госпиталя выставили на аукцион всего за 2,7 млн рублей
25.06.2018 [БлогоVO]

Страх потерять маму

539
0
22.06.2018 [Общество]

Каменный мост в Вологде будет ремонтировать фирма «Коэнергия» из Москвы

1719
0
22.06.2018 [Обзор Прессы]

Меддоход-2017

1926
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Правительство Вологодской области заказало 300 фоторамок для приветственных писем
Администрация Вологды потратила за год 262 тысячи рублей на газеты и журналы для чиновников
В Череповце прохожие предотвратили падение ребенка из окна
Пьяный череповчанин дважды потерял своего полуторагодовалого сына
Контракты на поставку оборудования для новой школы на улице Северной в Вологде выиграли две московские фирмы
Фестиваль уличного кино пройдет в Вологде 29 и 30 июня
В Череповецком районе электрик требовал у хозяев неработающего счетчика взятку в 30 тысяч рублей
 
18.06.2018 [Общество]

Отдых для «своих»: как из бюджета Вологодской области тратят миллионы рублей на базы отдыха

15172
0
25.06.2018 [БлогоVO]

Умерла наша подопечная Ольга Нетесова

126
0
23.06.2018 [Обзор Прессы]

Реформа под прикрытием

1052
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика