Контракты на поставку оборудования для новой школы на улице Северной в Вологде выиграли две московские фирмы

В Вологде завершились конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на поставку оборудования и мебели для новой школы на улице Северной. Их выиграли две московские фирмы - ООО «Ланит-интеграция» и ООО «Лафайет». Всего будет закуплено более 600 наименований различного оборудования.

Согласно данным сайта госзакупок, ООО «Ланит-интеграция» поставит учебное оборудование для школы за 121,8 млн рублей. Поставкой компьютерного и интерактивного оборудования за 57,8 млн рублей займется ООО «Лафайет».

ООО "Ланит-Интеграция" являлась поставщиком в 2491 госзакупке на сумму 11,69 млрд рублей. ООО "Лафайет" (директор - Евгения Воробьева) была поставщиком в 113 госконтрактах на сумму 374,8 млн рублей.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, завоз мебели, цифрового и учебного оборудования пройдет в несколько этапов и начнется на этой неделе.

Учебные кабинеты укомплектуют стандартным набором: парты, стулья, шкафы и рабочие места для учителей. Демонстрационные столы с подводкой воды и электроснабжения поступят в специализированные кабинеты. Читальные залы будут оборудованы современной мягкой мебелью, там появятся кресла в форме груш. В библиотеке разместятся зоны для коворкинга. Также будет установлено специальное оборудование для индивидуальной работы детей.

«Поступать мебель начнет с 25 июня, размещать ее будем в кабинетах, где уже завершилась внутренняя отделка. Сейчас подрядчик приглашает клининговые компании для проведения генеральной уборки, поэтому мебель будем собирать уже в чистых от строительного мусора и пыли помещениях. Укомплектованные мебелью кабинеты закроем на ключ», – рассказала директор школы № 42 Елена Калистратова.

После этого в школу поступит цифровое оборудование: компьютеры, интерактивные доски, планшеты, мультимедийные проекторы, многофункциональные устройства для сканирования, копирования и распечатки материалов. Для специализированных классов химии, физики, биологии и математики закупают цифровые лаборатории. В зонах рекреации общают смонтировать интерактивные панели – большие информационные экраны. Такие же появятся в актовом и конференц-залах.

Кроме того, школа будет обеспечена оборудованием для дополнительного образования, профильного обучения, факультативов и внеурочной деятельности. Поступят программы для 3D-моделирования, конструкторы и даже метеостанции для исследовательских работ учащихся.

Полностью укомплектовать школу необходимо в срок до 15 июля. К этому же времени должны завершиться и строительные работы.