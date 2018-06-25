Фестиваль уличного кино пройдет в Вологде 29 и 30 июня

25.06.2018 [Культура]

29 и 30 июня в Парке ветеранов Вологды пройдут показы всемирного Фестиваля уличного кино. Зрители смогут оценить лучшие короткометражки молодых авторов из разных стран мира.

- Многие думают, что короткий метр – это какой-то молодежный арт-хаус, неинтересный широкому зрителю, – комментирует основатель проекта Александр Щеряков. – Это совершенно не так! Профессионально сделанная короткометражка ужимает часовую историю до 5 минут, вызывая те же эмоции за меньшее время. За вечер публика успевает поплакать на крутой драме и вдоволь посмеяться на какой-нибудь черной комедии. Вместо дорогой бутафории и длинных планов – оригинальные сюжеты и отличная актерская игра. Мы очень рады, что в этом году наша программа будет показана в Вологде.

Показы будут начинаться в 21 час, вход свободный. 30 июля зрители смогут проголосовать, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света, а к сентябрю определят народного фаворита.

Фестиваль уличного кино является некоммерческим проектом, запущенным в 2014 году на Дальнем Востоке России. За четыре года проект успел заработать мировой рекорд, проехать более 40 тысяч километров и собрать свыше миллиона зрителей. В этом году он пройдет в 500 городах России

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