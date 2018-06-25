В Череповецком районе электрик требовал у хозяев неработающего счетчика взятку в 30 тысяч рублей

25.06.2018 [Происшествия]

В Череповецком районе специалист местного участка электросетей подозревается в коммерческом подкупе. За несоставление акта о неработающем счетчике он потребовал у хозяев дома взятку в 30 тысяч рублей.

По версии следствия, мастер участка Череповецких электрических сетей 7 мая этого года выехал в одну из деревень, чтобы проверить работу электросчетчиков.

- На одном из участков в частном жилом доме им было выявлено нарушение функционирования счетного механизма. За несоставление акта о безучетном потреблении электроэнергии, грозившем хозяевам дома штрафом в размере около 200 тыс. рублей, подозреваемый предложил передать ему незаконное денежное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Хозяйка дома обратилась в ОЭБ и ПК УМВД России по Череповцу и рассказала, что у нее вымогают взятку. Передача суммы коммерческого подкупа проходила под контролем оперативников. 12 мая подозреваемый был задержан с поличным в автомашине на дороге около деревни при получении первой части суммы в 15 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело п.«в» ч.7 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп). Ведется следствие.

Тэги: взятки
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