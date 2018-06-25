О жестоком обращении с детьми в Вологодской области можно сообщить по телефону доверия

25.06.2018 [Общество]

Более 7,2 тысяч обращений поступило на детский телефон доверия в Вологодской области в прошлом году. Из них 160 – по вопросам жестокого обращения с детьми.

- Всем обратившимся оказывается экстренная психологическая помощь. Мы отмечаем уменьшение звонков. Если в 2015 году зафиксировано 7945 обращений, то в минувшем году – 7204, - пояснила замначальника управления по социальным вопросам, опеке и попечительству департамента социальной защиты населения Галина Манюкова. – Надо понимать, что экстренная помощь оказывается анонимно. Ребенок не указывает ни адреса, ни фамилии. Его могут проинформировать, куда обратиться. И, если он будет мотивирован достаточно, то это сделает. Специалисты по телефону работают со всеми возрастами и группами.

Отметим, что в I квартале этого года специалисты приняли почти 1700 звонков, из них 34 обращения связаны с фактами жестокого обращения с детьми.

На базе Территориального центра социальной помощи семье и детям Вологды организована работа социальной гостиницы для женщин и детей, подвергшихся насилию. Женщинам и детям предоставляется возможность временного проживания, консультации психолога, юриста, при необходимости, оказывается государственная социальная помощь, организуется социальное сопровождение. В прошлом году услугами социальной гостиницы воспользовались 20 человек, из них 12 детей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Кроме того, с 1 марта в Череповце  на базе реабилитационного центра «Преодоление» действует «Зеленая комната». Это проект по организации психологической реабилитации детей, ставших жертвами или свидетелями насилия. Мероприятие реализуется благотворительным Фондом «Дорога к дому» при содействии Следственного управления Следственного комитета РФ по Вологодской области и департамента социальной защиты населения области.

Тэги: домашнее насилие, дети
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