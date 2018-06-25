Колхоз в Тотемском районе загрязняет сельскохозяйственные земли

Россельхознадзор обнаружил сильное загрязнение почв колхоза «Великодворский» в Тотемском районе. Специалисты проверили около тысячи гектар земель сельскохозяйственного назначения, отобрали 11 проб на показатели безопасности.

- Согласно результатам исследований по экспертизе, в трех пробах из 11 выявлены опасный и чрезвычайно опасный уровень биологического загрязнения почв, а также превышение показателя по содержанию нитратов в почве, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям.

В отношении юридического и должностного лиц были составлены протоколы по статье 8.6. КоАП (порча земель).

Кроме того, колхозу выдано предписание с требованием устранить выявленные нарушения.