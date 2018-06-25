На ремонт дорог Сокольского района обещают выделить более 170 миллионов рублей

25.06.2018 [Общество]

В ходе градостроительного совета в Соколе губернатор Олег Кувшинников констатировал, что в районе все еще очень много дорог в разрушенном состоянии. При этом, как отметил глава региона, за последние годы из областного дорожного фонда Сокольскому району было выделено более 100 млн. рублей на содержание и ремонт местных дорог.

Наибольшие нарекания сокольчан к улице Советской, по которой транзитный транспорт направляется в Харовск и Вожегу.

- Сегодня я проехал по Соколу и лично убедился, что состояние улично-дорожной сети остается одной из основных проблем города. Осмотрели участок автодороги регионального значения по улице Советская. Есть ряд объективных и субъективных обстоятельств, но очевидно, что город не уделяет достаточного внимания этой проблеме. Я готов вам помогать если вы готовы объединиться для решения этой задачи, - обратился губернатор к представителям власти и общественности муниципалитета. – Мы должны сначала привести в порядок транзитные дороги. Я предлагаю в этом году закончить ямочный ремонт наиболее разрушенных участков улицы Советской до выезда на харовское направление и готовить проектно-сметную документацию на ее капитальный ремонт в асфальтовом исполнении в следующем году. На эти цели необходимо около 40 миллионов рублей, и я готов выделить эти средства.

В указанную стоимость не включены участки, занятые автобусными остановками, заездными карманами, полосами разгона и торможения, поскольку они находятся на балансе муниципалитета.

- Департаменту дорожного хозяйства до 1 октября 2018 года выполнить ямочный ремонт наиболее разрушенных участков, а до 15 сентября 2019 года – провести ремонт улицы Советской с полной заменой асфальтобетонного покрытия на всем протяжении.  Главе района - передать земельные участки, занятые автобусными остановками, заездными карманами, полосами разгона и торможения, в областную собственность, - такие поручения были даны в ходе визита в Сокол.

Глава района Юрий Васин обратился к губернатору с просьбой оказать финансовую поддержку для ремонта пяти наиболее разрушенных улиц, находящихся в собственности муниципалитета. Расчетная стоимость работ оценивается в 50 млн рублей. Олег Кувшинников поддержал предложения главы, дав следующее поручение:

- Департаменту дорожного хозяйства и Общественному совету района провести оценку затрат на текущий ремонт наиболее разрушенных муниципальных дорог, определить сметную стоимость работ по их восстановлению и в десятидневный срок представить губернатору предложения по перераспределению средств областного Дорожного фонда.

Еще два объекта, которые нуждаются в ремонте, - мост через реку Сухона и автодорожный путепровод протяженностью чуть более 170 метров. На градостроительном совете было решено выделить 16,5 млн. рублей на ремонт мостового сооружения. Администрация Сокола должна до августа 2018 года разработать проектно-сметную документацию и провести экспертизу по оценке состояния автодорожного путепровода.

Кроме того, департамент дорожного хозяйства должен обеспечить выполнение работ на автодорогах Чекшино – Тотьма - Никольск, Сокол - Обросово, Пятино - Камское, Борщовка – Большая до конца 2018 года.

По данным пресс-службы губрнатора. всего на ремонт дорог в Сокольском районе выделят более 170 млн рублей.

Тэги: дороги, Сокол
Фото: vk.com/o.a.kuvshinnikov
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Отдых для «своих»: как из бюджета Вологодской области тратят миллионы рублей на базы отдыха
В Грязовецком районе столкнулись две фуры и легковое авто: есть погибшие
Количество жертв ДТП в Грязовецком районе увеличилось до трех: 17-летний пассажир скончался в больнице
В Вологодской области будут раздавать бесплатно пустующие земли сельхозназначения
Октябрьский мост в Вологде отремонтируют по проекту 2011 года и оставят двухполосным
Все выпускаемые в Вологде троллейбусы продают в другие города
В колониях Устюжны, Шексны и Вологды незаконно поощряли осужденных
В Череповце в салоне автобуса убили 35-летнюю женщину-кондуктора
В Вологде подали заявки на проведение митингов против повышения пенсионного возраста
В Вологде здание военного госпиталя выставили на аукцион всего за 2,7 млн рублей
25.06.2018 [Общество]

Администрация Вологды потратила за год 262 тысячи рублей на газеты и журналы для чиновников

189
0
25.06.2018 [Общество]

Срок строительства новой школы в Соколе перенесли на 2020 год

274
0
25.06.2018 [Происшествия]

В Кичменгско-Городецком районе во время купания утонул 11-летний мальчик

790
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Правительство Вологодской области заказало 300 фоторамок для приветственных писем
Администрация Вологды потратила за год 262 тысячи рублей на газеты и журналы для чиновников
В Череповце прохожие предотвратили падение ребенка из окна
Пьяный череповчанин дважды потерял своего полуторагодовалого сына
Контракты на поставку оборудования для новой школы на улице Северной в Вологде выиграли две московские фирмы
Фестиваль уличного кино пройдет в Вологде 29 и 30 июня
В Череповецком районе электрик требовал у хозяев неработающего счетчика взятку в 30 тысяч рублей
 
18.06.2018 [Общество]

Отдых для «своих»: как из бюджета Вологодской области тратят миллионы рублей на базы отдыха

15176
0
25.06.2018 [БлогоVO]

Умерла наша подопечная Ольга Нетесова

128
0
23.06.2018 [Обзор Прессы]

Реформа под прикрытием

1052
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика