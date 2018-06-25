На ремонт дорог Сокольского района обещают выделить более 170 миллионов рублей

В ходе градостроительного совета в Соколе губернатор Олег Кувшинников констатировал, что в районе все еще очень много дорог в разрушенном состоянии. При этом, как отметил глава региона, за последние годы из областного дорожного фонда Сокольскому району было выделено более 100 млн. рублей на содержание и ремонт местных дорог.

Наибольшие нарекания сокольчан к улице Советской, по которой транзитный транспорт направляется в Харовск и Вожегу.

- Сегодня я проехал по Соколу и лично убедился, что состояние улично-дорожной сети остается одной из основных проблем города. Осмотрели участок автодороги регионального значения по улице Советская. Есть ряд объективных и субъективных обстоятельств, но очевидно, что город не уделяет достаточного внимания этой проблеме. Я готов вам помогать если вы готовы объединиться для решения этой задачи, - обратился губернатор к представителям власти и общественности муниципалитета. – Мы должны сначала привести в порядок транзитные дороги. Я предлагаю в этом году закончить ямочный ремонт наиболее разрушенных участков улицы Советской до выезда на харовское направление и готовить проектно-сметную документацию на ее капитальный ремонт в асфальтовом исполнении в следующем году. На эти цели необходимо около 40 миллионов рублей, и я готов выделить эти средства.

В указанную стоимость не включены участки, занятые автобусными остановками, заездными карманами, полосами разгона и торможения, поскольку они находятся на балансе муниципалитета.

- Департаменту дорожного хозяйства до 1 октября 2018 года выполнить ямочный ремонт наиболее разрушенных участков, а до 15 сентября 2019 года – провести ремонт улицы Советской с полной заменой асфальтобетонного покрытия на всем протяжении. Главе района - передать земельные участки, занятые автобусными остановками, заездными карманами, полосами разгона и торможения, в областную собственность, - такие поручения были даны в ходе визита в Сокол.

Глава района Юрий Васин обратился к губернатору с просьбой оказать финансовую поддержку для ремонта пяти наиболее разрушенных улиц, находящихся в собственности муниципалитета. Расчетная стоимость работ оценивается в 50 млн рублей. Олег Кувшинников поддержал предложения главы, дав следующее поручение:

- Департаменту дорожного хозяйства и Общественному совету района провести оценку затрат на текущий ремонт наиболее разрушенных муниципальных дорог, определить сметную стоимость работ по их восстановлению и в десятидневный срок представить губернатору предложения по перераспределению средств областного Дорожного фонда.

Еще два объекта, которые нуждаются в ремонте, - мост через реку Сухона и автодорожный путепровод протяженностью чуть более 170 метров. На градостроительном совете было решено выделить 16,5 млн. рублей на ремонт мостового сооружения. Администрация Сокола должна до августа 2018 года разработать проектно-сметную документацию и провести экспертизу по оценке состояния автодорожного путепровода.

Кроме того, департамент дорожного хозяйства должен обеспечить выполнение работ на автодорогах Чекшино – Тотьма - Никольск, Сокол - Обросово, Пятино - Камское, Борщовка – Большая до конца 2018 года.

По данным пресс-службы губрнатора. всего на ремонт дорог в Сокольском районе выделят более 170 млн рублей.