Футбольный клуб "Череповец" обыграл "Кострому" со счетом 3:0

Накануне состоялся очередной матч Первенства третьего дивизиона среди любительских команд "Золотое кольцо". Действующий чемпион - футбольный клуб "Череповец" - принимал новичка первенства ФК "Кострома".

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Дублем у череповчан отметился Антон Балашов, ещё один гол на счету Егора Кострюхина.

После этой победы футболисты из Череповца поднялись в турнирной таблице Первенства "Золотое кольцо" с 6 на 3 место, и в следующем туре, 27 июня, на своем поле примут футбольный клуб "Рыбинск".

