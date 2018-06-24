Футбольный клуб "Череповец" обыграл "Кострому" со счетом 3:0

24.06.2018 [Спорт]
Футбольный клуб "Череповец" обыграл "Кострому" со счетом 3:0

Накануне состоялся очередной матч Первенства третьего дивизиона среди любительских команд "Золотое кольцо". Действующий чемпион - футбольный клуб "Череповец" - принимал новичка первенства ФК "Кострома".

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Дублем у череповчан отметился Антон Балашов, ещё один гол на счету Егора Кострюхина.

После этой победы футболисты из Череповца поднялись в турнирной таблице Первенства "Золотое кольцо" с 6 на 3 место, и в следующем туре, 27 июня, на своем поле примут футбольный клуб "Рыбинск".
 

Тэги: Футбол
Фот: vk.com/cherepovets_football_club
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