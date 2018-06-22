В Тотьме во дворе бывшего духовного училища откроют "Соляной дворик"

Во дворе исторического здания бывшего духовного училища в Тотьме появится "Соляной дворик", экспонаты которого расскажут об истории солеварения в городе.

Идея преобразить двор возникла у сотрудников местного музея, СОШ № 3 и активистов города. Чтобы реализовать задуманное, они приняли участие в конкурсе "Малая культурная мозаика", организованного фондом "Соль Земли" и выиграли на это грант.

- Решено провести частичную музеефикацию данного пространства, установив на специальных опорах и закрыв навесами два важных артефакта тотемского соляного производства: старинные рассолоподъёмную трубу и сковороду-црен для выпарки соли. Будут демонтированы ненужные провода и трубы, появятся таблички и баннеры с инфографикой,- сообщается в группе Тотемского музейного объединения в соцсети.

Открытие дворика планируется накануне Преображенской ярмарки. Предполагается, что летом там будут проходить мероприятия под открытым небом.