11 тысяч девятиклассников прошли онлайн-тестирование на профориентацию в Вологодской области

22.06.2018 [Происшествия]

11 тысяч девятиклассников Вологодской области в этом году прошли тестирование на профориентацию. Специальный федеральный проект реализуется в регионе с января 2018 года, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Особенность проекта заключается в создании целостной системы профориентационной работы на всех ступенях образования, а также координации совместной деятельности школ, профессиональных образовательных организаций, вузов и работодателей области. Проект предусматривает создание условий для реализации индивидуальных траекторий непрерывного образования молодежи в регионе, - рассказала начальник департамента образования области Елена Рябова. - В рамках работы проекта с  1 марта этого года за каждым муниципальным районом и городским округом закреплены 58 муниципальных координаторов, ответственных за сопровождение профориентационной работы».

Результаты тестирования девятиклассников показали, что  наиболее популярными у школьников направлениями подготовки являются технологии легкой промышленности (художник по костюмам, мастер столярного и мебельного производства, технолог в области легкой промышленности), технологии материалов (оператор прокатного производства, сталеплавильщик, техник в области металлургии черных металлов),  физическая культура и спорт, сельское, лесное и рыбное хозяйство (техник-механик в сельском хозяйстве специалист в области лесного хозяйства и лесопереработки, станочник, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства), ветеринария и зоотехния.

Эти профессии можно получить в учебных заведениях Вологодской области, большинство из них являются востребованными на рынке труда и входят в список «ТОП-60 регион».

По итогам тестирования каждый девятиклассник получил индивидуальный профиль результатов, были проведены около тысячи групповых и индивидуальных консультаций во всех муниципальных районах  и городских округах. Предполагается, что такой тест обучающихся 9-х классов будет проходить регулярно в начале учебного года.

Кроме того, в ноябре 2018 года планируется провести тестирование обучающихся 6 классов, которое поможет выявить потенциал и ведущую направленность детей в профессиональной сфере.

Тэги: профориентация, школьники
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