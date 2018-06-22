В Вологде аферисты требуют взятки в виде конфет и коньяка с владельцев ТЦ и детсадов от имени МЧС

В Вологде мошенник звонит в разные учреждения, в том числе в детские сады и торговые центры и, представляясь замначальника областного УМЧС, угрожает проверкой пожарной безопасности. Говорит, что приедет и зафиксирует нарушения, но "проблему" можно уладить, если дать ему коньяк и конфеты.

Примечательно, что сотрудники многих учреждений начинают готовить эти подарки.

Сегодня аферист позвонил в один из частных детсадов города. Об этом Newsvо рассказала читательница Марианна.

-Я работаю в одном из частных детсадов, у нас сегодня был звонок на телефон, указанный в нашей группе «Вконтакте» - молодой человек представился заместителем начальника вологодского МЧС, полковником Самойленко Сергеем Анатольевичем, сказал, что у них внеплановая проверка, что они приедут к нам и обязательно что-нибудь найдут и нас закроют, если мы им не приготовим стол и подарки. Подарки включали в себя конфеты и коньяк. Человек говорил напористо, уверенно, - рассказала девушка.

Руководитель детского сада начала вести переговоры с позвонившим, тот заявил, что если их требования не будут выполнены, к ним сегодня приедет комиссия МЧС из пяти человек. Однако после конкретных вопросов мужчина заметно сник, и сказал, что перезвонит и назовет конкретную марку коньяка. Все это навело сотрудников детсада на мысли, что они имеют дело с мошенником.

- После этого мы начали проверять информацию в интернете, поняли, что это мошенник. Стали звонить по знакомым, нам рассказали, что в понедельник в один из торговых центров, в «Рио», тоже был такой звонок, и там уже начали собирать подарки, а потом разобрались, что это все неправомерно. Не исключено, что еще куда-то звонили, - говорит вологжанка.

Напомним, что после трагедии в Кемерово все торговые центры Вологды были проверены на предмет нарушений пожарной безопасности сотрудниками МЧС и прокуратуры. Если нарушения в «Рио» были устранены, то зачем собирать "подарки"?

Мы позвонили в ТЦ "РИО", чтобы узнать, чем закончились "переговоры", однако в пресс-службе ТЦ нам ответили, что не в курсе ситуации и комментировать ее не будут.

Отметим, что сотрудники государственного пожарного надзора во время каких-либо проверок или профилактических мероприятий приходят в специальной форме и имеют при себе служебное удостоверение. Дача и получение взятки – это уголовно наказуемые деяния.