В Череповце владелец автомобиля «Ягуар» отказывается оплачивать более 50 штрафов ГИБДД

В Череповце владелец автомобиля «Ягуар» второй раз оказался в поле зрения судебных приставов, снова накопив долги по штрафам ГИБДД.

Осенью 2017 года приставы арестовали эту иномарку, так как череповчанин не оплатил 99 штрафов ГИБДД, большинство из них – за превышение установленной скорости движения (ч. 4 ст. 12.9 КоАП РФ). Автомобиль был отдан владельцу после погашения долга.

Однако вчера история повторилась. Сейчас в отношении череповчанина возбуждено 55 исполнительных производств на сумму более 165 тыс. руб. Иномарка была остановлена в рамках рейда. Поскольку погасить задолженность водитель не захотел, приставы вновь арестовали «Ягуар» и отправили машину на спецстоянку.