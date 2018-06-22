В Череповце владелец автомобиля «Ягуар» отказывается оплачивать более 50 штрафов ГИБДД
22.06.2018 [Общество]
В Череповце владелец автомобиля «Ягуар» второй раз оказался в поле зрения судебных приставов, снова накопив долги по штрафам ГИБДД.
Осенью 2017 года приставы арестовали эту иномарку, так как череповчанин не оплатил 99 штрафов ГИБДД, большинство из них – за превышение установленной скорости движения (ч. 4 ст. 12.9 КоАП РФ). Автомобиль был отдан владельцу после погашения долга.
Однако вчера история повторилась. Сейчас в отношении череповчанина возбуждено 55 исполнительных производств на сумму более 165 тыс. руб. Иномарка была остановлена в рамках рейда. Поскольку погасить задолженность водитель не захотел, приставы вновь арестовали «Ягуар» и отправили машину на спецстоянку.
Фото EACGG по Вологодской области
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