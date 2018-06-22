В Вологде начали продавать билеты на кинофестиваль VOICES

В Вологде начали продавать билеты на фильмы фестиваля молодого европейского кино VOICES. Их можно купить на сайте фестиваля, либо в кассах кинотеатров «Ленком» и «Салют».

- Для покупки билета онлайн, необходимо зайти в раздел «Билеты и абонементы» или «Расписание» на сайте VOICES и выбрать соответствующий сеанс. Стоимость сеансов варьируется от 150 до 300 рублей за фильмы церемонии открытия и закрытия, - сообщает пресс-служба VOICES.

Продажа билетов на кинопоказы программы «Кино в Кремле» производится на сайте VOICES, а также на сайте biletinform.ru и в театрально-концертной кассе ТЦ «КИТ».

Все иностранные фильмы будут продемонстрированы на языке оригинала с русскими субтитрами. Напомним, что кинофестиваль VOICES пройдет в Вологде с 5 по 8 июля, 4 июля - день предпоказов.