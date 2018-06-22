Главой Кадуйского района стала Светлана Грачева

Главой Кадуйского района назначена Светлана Грачева. 20 июня депутаты муниципального собрания единогласно проголосовали за ее кандидатуру.

Светлана Грачева - секретарь Кадуйского отделения партии «Единая Россия», исполняла обязанности главы муниципалитета с марта 2018 года. До этого занимала должность первого заместителя главы района, в прошлом году была избрана главой поселка Кадуй, сообщает сайт Кадуйского района.

Напомним, предыдущий глава района Николай Дектерев ушел в отставку в марте 2018 года после 26 лет руководства муниципалитетом.