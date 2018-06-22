В Харовском районе похоронили красноармейца, останки которого нашли в Беларуси

22.06.2018 [Общество]
В Харовском районе похоронили красноармейца, останки которого нашли в Беларуси

В Харовском районе перезахоронили красноармейца Ивана Лямунова, останки которого поисковики обнаружили этой весной на территории республики Беларусь.

На церемонию, которая была произведена с воинскими почестями, собрались жители села Михайловское, ветераны, школьники, приехали родственники Ивана Лямунова не только из других регионов России, но и из-за рубежа.

 «Благодаря усилиям поисковых отрядов возвращаются из небытия имена пропавших без вести солдат. За последние годы Иван Лямунов - третий боец, вернувшийся на харовскую землю. Я выражаю слова огромной благодарности поисковикам. Ваша работа – это пример настоящего патриотизма и высокой гражданской ответственности, - отметил глава района Сергей Попов.

Напомним, останки красноармейца из Харовского района Ивана Лямунова поисковики обнаружили 25 апреля в поле вблизи деревни Хомичи в районе города Рогачева Республики Беларусь. Младший сержант погиб в 1941 году и все это время считался пропавшим без вести. Как рассказал поисковик Александр Дударенок, красноармеец лежал в воронке от мины или снаряда. Он был весь в осколках.

Согласно данным на смертном медальоне, Иван Прокопьевич Лямунов родился в 1920 году в деревне Заберезник Харовского района. Был призван 15 октября 1940 года из Ярославской области и служил в 221 стрелковом полку 61 стрелковой дивизии.

На сайте обобщенного электронного банка данных «Мемориал» размещен скан письма, которое в июле 1941 года командир Лямунова написал своим родителям:

- Ваш сын младший командир патриот нашей Родины, мужественно и геройски сражается на нашу Родину против немецких банд фашизма. Он в бою заменил выбывшего командира взвода, командовал взводом, смело и решительно вел взвод в атаку. Кроме того, он один сражался против семи немецких офицеров, четырех убил и трех обратил в бегство. Командование и парткомсомольская организация гордится Вашим сыном, благодарит за воспитание. Ваш сын представлен к награде.

Тэги: ВОВ, поисковики
Фото с сайта правительства Вологодской области
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