В Харовском районе похоронили красноармейца, останки которого нашли в Беларуси

В Харовском районе перезахоронили красноармейца Ивана Лямунова, останки которого поисковики обнаружили этой весной на территории республики Беларусь.

На церемонию, которая была произведена с воинскими почестями, собрались жители села Михайловское, ветераны, школьники, приехали родственники Ивана Лямунова не только из других регионов России, но и из-за рубежа.

«Благодаря усилиям поисковых отрядов возвращаются из небытия имена пропавших без вести солдат. За последние годы Иван Лямунов - третий боец, вернувшийся на харовскую землю. Я выражаю слова огромной благодарности поисковикам. Ваша работа – это пример настоящего патриотизма и высокой гражданской ответственности, - отметил глава района Сергей Попов.

Напомним, останки красноармейца из Харовского района Ивана Лямунова поисковики обнаружили 25 апреля в поле вблизи деревни Хомичи в районе города Рогачева Республики Беларусь. Младший сержант погиб в 1941 году и все это время считался пропавшим без вести. Как рассказал поисковик Александр Дударенок, красноармеец лежал в воронке от мины или снаряда. Он был весь в осколках.

Согласно данным на смертном медальоне, Иван Прокопьевич Лямунов родился в 1920 году в деревне Заберезник Харовского района. Был призван 15 октября 1940 года из Ярославской области и служил в 221 стрелковом полку 61 стрелковой дивизии.

На сайте обобщенного электронного банка данных «Мемориал» размещен скан письма, которое в июле 1941 года командир Лямунова написал своим родителям: