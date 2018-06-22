Октябрьский мост в Вологде отремонтируют по проекту 2011 года и оставят двухполосным

22.06.2018 [Общество]

Администрация Вологды планирует капитально отремонтировать Октябрьский мост за 56 147 763 рублей. Такова начальная (максимальная) цена контракта. Аукцион по поиску подрядчика власти объявили 21 июня.

Проектом предусмотрен капитальный ремонт проезжей части моста с заменой ограждений безопасности, окраска фасадов моста, обустройство лестничных сходов для пешеходов.

Заявки принимаются до 9 июля, сам аукцион назначен на 13 июля, после чего будет заключен контракт с победителем. Все работы фирма-подрядчик должна будет выполнить до 30 ноября 2018 года.

Как следует из документов госзакупки, ремонтировать Октябрьский мост будут по проектной документации, разработанной в 2011 году ООО "НПФ АвтоМост".

Скриншот из описания проекта

Напомним, осенью 2017 года городские власти предложили вместо строительства Некрасовского моста расширить в процессе ремонта Октябрьский мост. С этим согласились и в областном правительстве:

- В первую очередь, необходимо проработать вопрос о возможности реконструкции и расширения Октябрьского моста до четырех полос, об организации перекрестка с круговым движением или светофорным регулированием на пересечении улиц Орлова и Черенышевского, а также об исполнении проспекта Победы в четырехполосном варианте на всем протяжении, - сказал тогда губернатор области Олег Кувшинников.

Однако аукционная документация по ремонту моста (см. в галерее под новостью) свидетельствует о том, что после ремонта на нем так и останется две полосы движения. При этом согласно разметке на гугл-картах на мосту сейчас три полосы.

Тэги: Октябрьский мост
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