В Вологде согласовали митинг КПРФ на 100 человек против пенсионной реформы

Власти Вологды согласовали митинг регионального отделения КПРФ против пенсионной реформы. Коммунисты планируют провести его 1 июля возле памятника Ленину в сквере на проспекте Победы. Выяснилось, что кроме 30 июня и 3 июля, как сообщалось ранее, партия подавала заявку и на это число.

- Митинг против увеличения пенсионного возраста, роста цен на нефтепродукты и таможенных пошлин, НДС и тарифов. Хоть и в заявке на митинг было указано, что на 100 человек, мы понимаем, что придёт намного больше. Возможность несогласования мероприятия была велика. Власть не особо любит согласовывать многотысячные митинги. Но мониторинг сетей и настроения граждан постоянно идёт. Мы в курсе того, что придут тысячи. Мы понимаем, что возможны против нас штрафы, но, несмотря на это, приглашаем всех, кто не равнодушен к этим проблемам, - сообщил Newsvo один из организаторов митинга, член партии КПРФ Сергей Городишенин.

При этом на заявку о митинге на 1000 человек, которую сторонники Алексея Навального подавали на 5 июля на Кремлевскую площадь в центре Вологды, администрация города, как говорит Евгений Доможиров, не ответила вовсе.

-Администрация вообще не дала нам ответ в установленные законом три дня. Согласно вчерашнему разъяснению Верховного суда, в таком случае митинг считается согласованным. Поэтому мы четко объявили, что выйдем на митинг 5 июля на Кремлевскую площадь, - пояснил организатор акции Евгений Доможиров.

В то же время в администрации Вологды корреспонденту Newsvo пояснили, что день подачи заявки не входит в те три дня, в течение которых власти должны были дать ответ, и добавили, что ответ Евгению Доможирову будет направлен сегодня.

Митинг против пенсионной реформы партия КПРФ намерена провести также 4 июля в Череповце. Соответствующая заявка была подана в мэрию накануне, 21 июня. В документе говорится, что акция направлена «против повышения пенсионного возраста и ухудшения социально-экономического положения жителей Вологодской области». Предполагаемое число участников - до 1000 человек.