В Устюженском районе умерла двухлетняя девочка, выпившая оставленное взрослыми лекарство

В Устюженском районе возбудили уголовное дело в отношении 59-летней женщины, которая по неосторожности допустила гибель своей 2-летней внучки, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, 10 июня этого года мать девочки передала ее своей матери, проживающей в деревне Зимник. На следующий день пожилая женщина отправилась в гости к своей приятельнице и взяла с собой внучку. Около пяти вечера бабушка оставила ребенка без присмотра в комнате подруги, девочка взяла со стола лекарство от повышенного давления и выпила часть его.

12 июня девочка скончалась в больнице в результате отравления лекарственным веществом.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".