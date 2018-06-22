В Череповце в салоне автобуса убили 35-летнюю женщину-кондуктора
22.06.2018 [Происшествия]
В Череповце сегодня утром в салоне автобуса № 1 убили 35-летнюю женщину-кондуктора. В совершении преступления подозревается ее сожитель.
- По предварительным данным, около 7 часов 40 минут женщине-кондуктору нанес ножевое ранение ее 55-летний сожитель в ходе конфликта, произошедшего в салоне автобуса, остановившегося на конечной остановке маршрута на улице Боршодской, - сообщает региональное управление следственного комитета.
На месте происшествия работают следователи, для производства следственных действий туда доставлен и мужчина, подозреваемый в убийстве.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
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