В Череповце в салоне автобуса убили 35-летнюю женщину-кондуктора

22.06.2018 [Происшествия]

В Череповце сегодня утром в салоне автобуса № 1 убили 35-летнюю женщину-кондуктора. В совершении преступления подозревается ее сожитель.

- По предварительным данным, около 7 часов 40 минут женщине-кондуктору нанес ножевое ранение ее 55-летний сожитель в ходе конфликта, произошедшего в салоне автобуса, остановившегося на конечной остановке маршрута на улице Боршодской, - сообщает региональное управление следственного комитета.

На месте происшествия работают следователи, для производства следственных действий туда доставлен и мужчина, подозреваемый в убийстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Тэги: убийство, кондукторы
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