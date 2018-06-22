Каменный мост в Вологде будет ремонтировать фирма «Коэнергия» из Москвы

22.06.2018 [Общество]

В Вологде выбрали подрядчика на капитальный ремонт Каменного моста. Им стало ООО «Коэнергия» из Москвы, единственный участник аукциона. В конце июня, после подписания договора с фирмой, начнутся строительные работы.

Напомним, в 2017 году городские власти уже проводили аукцион на ремонт Каменного моста с такой же начальной ценой – 20,9 млн рублей, но тогда на участие в нем никто не заявился.

Каменный мост – один из объектов, который обсуждался в ходе апрельского архитектурно-градостроительного совета. Сооружение, построенное в конце XVIII века, требует срочного ремонта.

Объект планируется восстановить в первоначальном виде. В ходе реконструкции будет усилен свод моста, отреставрирована кладка, фасады, также будет проведен капитальный ремонт фундаментов, сводов арок, проезда. Также будут убраны кирпичные стены по обе стороны моста, что откроет историческое кованое ограждение, которое сейчас находится за кирпичной кладкой, и вид на берега реки Золотухи.

Добавим, что «Коэнергия» являлась поставщиком в 30 государственных контрактах на сумму 76 988 619 рублей. Основными заказчиками фирмы были структуры из Москвы и области, в частности, ГКУ "Мосреставрация", образовательное учреждение Москвы "Воробьевы горы", ФГКУ  "1 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии РФ (войсковая часть 6888)" и другие.

Тэги: мосты, каменный мост
Сюжет: ремонт Каменного моста
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