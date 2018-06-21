В Череповецком районе сотрудник Дарвинского заповедника присваивал служебный бензин

21.06.2018 [Происшествия]

В Череповецком районе сотрудника Дарвинского государственного природного биосферного заповедника приговорили к условному сроку за хищение служебного бензина. По данным Newsvo, речь идет о 39-летнем начальнике отдела обеспечения основной деятельности заповедника.

Судом и следствием было установлено, что с января 2016 по ноябрь 2017 года, подсудимый, используя свое служебное положение, получил около 570 литров бензина под  предлогом использования на служебном автомобиле. При этом горючее мужчина использовал на личном транспорте.

- С целью сокрытия факта хищения имущества, принадлежащего государственному бюджетному учреждению, им лично, а также по его указанию подчиненным работником, не осведомленным о преступных намерениях, оформлялись и подписывались путевые листы, содержащие заведомо ложные сведения о совершенных поездках на служебном автомобиле, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В результате заповеднику был причинен материальный ущерб в размере, превышающем 20 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Свою вину в ходе следствия мужчина признал полностью, причиненный ущерб возместил. Суд приговорил его  к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года.

Тэги: присвоение
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