В Харовске будут судить мужчину, который без причины напал с ножом на двух местных жителей

В Харовске будут судить мужчину, который после застолья в кафе без причины напал с ножом двух местных жителей.

По версии следствия, ночью 18 марта этого года приехавший в Харовск из Вологодского района 30-летний мужчина отдыхал в кафе. В состоянии сильного алкогольного опьянения он вышел на улицу и около здания заведения достал из кармана куртки нож. После чего ударил им в область грудной клетки оказавшемуся там 30-летнему местному жителю, причинив ему легкий вред здоровья. Сразу после этого обвиняемый увидел 43-летнего мужчину, с которым также ранее не был знаком, и ударил его ножом в живот, причинив его здоровью тяжкий вред.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Вологодской области, в тот же день мужчина был задержан и вскоре арестован судом.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела направлены в суд.