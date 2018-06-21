В Вологодский госпиталь для ветеранов войн купили оборудование на деньги жителей и фирм

21.06.2018 [Общество]

Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн в Вологде получил современное диагностическое и реабилитационное оборудование общей стоимостью более 4,8 млн рублей.

Оно было закуплено за счет добровольных пожертвований россиян и компаний-партнеров в благотворительный фонд «Память поколений».

- Фонд передал Вологодскому областному госпиталю для ветеранов войн аппарат для мониторинга артериального давления и ЭКГ с пятью мониторами, расходными материалами и программным обеспечением; стабилоплатформу с биологической обратной связью и возможностью компьютерного программирования индивидуальной нагрузки; тредмил медицинский с возможностью проведения эргометрического тестирования с биологической обратной связью; тренажер с биологической обратной связью для тренировки ходьбы, - сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Память поколений».

Тэги: благотворительность, ВОВ
Фото пресс-службы благотворительного фонда «Память поколений»
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Отдых для «своих»: как из бюджета Вологодской области тратят миллионы рублей на базы отдыха
В Грязовецком районе столкнулись две фуры и легковое авто: есть погибшие
Количество жертв ДТП в Грязовецком районе увеличилось до трех: 17-летний пассажир скончался в больнице
Участникам богослужения на Кремлевской площади в Вологде пришлось оказывать медицинскую помощь
В Вологодской области будут раздавать бесплатно пустующие земли сельхозназначения
У троллейбусного предприятия «ТрансВод» в Вологде не нашлось денег на собственное банкротство
Мэр Вологды пообещал снова открыть движение автомобилей на Пречистенской набережной
В Вологодской области с 1 июля вырастет плата за капремонт
25-этажную гостиницу на месте снесенной сталинки в Вологде строить не будут
В Вологде подали заявки на проведение митингов против повышения пенсионного возраста
18.06.2018 [Общество]

Отдых для «своих»: как из бюджета Вологодской области тратят миллионы рублей на базы отдыха

12431
6
20.06.2018 [БлогоVO]

Шизофрения власти - пляж без воды

5249
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповецком районе сотрудник Дарвинского заповедника присваивал служебный бензин
В Харовске будут судить мужчину, который без причины напал с ножом на двух местных жителей
В Вологодский госпиталь для ветеранов войн купили оборудование на деньги жителей и фирм
Акция «Свеча памяти» начнется 22 июня в 4 часа утра
Вологжанина, который из ревности набросился на знакомого с ножом, приговорили к 7 годам колонии
27 выпускников в Вологодской области сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Директор «Учсервиса» в Вологде лишился должности из-за некачественного ремонта корпуса школы №25
 
18.06.2018 [Общество]

Отдых для «своих»: как из бюджета Вологодской области тратят миллионы рублей на базы отдыха

12431
0
21.06.2018 [БлогоVO]

Новость шокирующая

542
0
19.06.2018 [Обзор Прессы]

«Размещаем только положительные сообщения». МВД перестало публиковать «негативные» новости на время ЧМ-2018

1224
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика