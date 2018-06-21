В Вологодский госпиталь для ветеранов войн купили оборудование на деньги жителей и фирм
Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн в Вологде получил современное диагностическое и реабилитационное оборудование общей стоимостью более 4,8 млн рублей.
Оно было закуплено за счет добровольных пожертвований россиян и компаний-партнеров в благотворительный фонд «Память поколений».
- Фонд передал Вологодскому областному госпиталю для ветеранов войн аппарат для мониторинга артериального давления и ЭКГ с пятью мониторами, расходными материалами и программным обеспечением; стабилоплатформу с биологической обратной связью и возможностью компьютерного программирования индивидуальной нагрузки; тредмил медицинский с возможностью проведения эргометрического тестирования с биологической обратной связью; тренажер с биологической обратной связью для тренировки ходьбы, - сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Память поколений».