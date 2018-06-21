В Вологодский госпиталь для ветеранов войн купили оборудование на деньги жителей и фирм

Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн в Вологде получил современное диагностическое и реабилитационное оборудование общей стоимостью более 4,8 млн рублей.

Оно было закуплено за счет добровольных пожертвований россиян и компаний-партнеров в благотворительный фонд «Память поколений».