Акция «Свеча памяти» начнется 22 июня в 4 часа утра

22 июня Вологда присоединится к Всероссийской акции «Свеча памяти», посвященной Дню Памяти и скорби и 77-й годовщине со Дня начала Великой Отечественной войны.

Акция начнется в 4 часа утра на площади Революции. Принять в ней участие могут все желающие. Вологжане почтут память павших солдат минутой молчания, зажгут свечи и возложат цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы».

- В День памяти и скорби мы вспоминаем всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Жители Вологодской области внесли большой вклад в народную победу. В годы Великой Отечественной войны более 340 тысяч вологжан сражались на фронтах, защищали Москву и Севастополь, Одессу и Сталинград, освобождали Киев и Минск, брали штурмом Кенигсберг и Берлин. Почти двести тысяч не вернулись с полей сражений, около 220 тысяч вологжан умерли от голода и непосильного труда в тылу. Нам, живущим в XXI веке, важно помнить о героическом подвиге наших предков и не допускать попыток пересмотра истории, - сказал заместитель губернатора, начальник департамента внутренней политики правительства Вологодской области Евгений Богомазов.

В Государственном архиве Вологодской области на улице Мальцева 22 июня в 14.00 откроют мемориальную доску «Сотрудники областного архива и архивного отдела, защищавшие свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Мероприятие посвящено 77 годовщине начала Великой Отечественной войны и приурочено к 100-летию архивной службы области.

На мемориальную доску внесено 18 имен работников областного архива и архивного отдела УВД области, участвовавших в Великой Отечественной войне. Один из архивистов не вернулся с поля боя.