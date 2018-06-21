Вологжанина, который из ревности набросился на знакомого с ножом, приговорили к 7 годам колонии

21.06.2018 [Происшествия]

В Вологде вынесли приговор 32-летнему мужчине, который, будучи пьян, из ревности чуть не убил своего знакомого. Инцидент произошел 20 августа 2018 года возле ресторана «Изумруд» на улице Гагарина.

- Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения подсудимым и его 38-летним знакомым, оказывавшим знаки внимания его подруге, произошла ссора. Подсудимый, взяв в руки имевшийся при себе нож, подошел к потерпевшему и нанес ему не менее 6 ударов клинком в область грудной клетки, живота и шеи, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Потерпевшему удалось убежать, медики вовремя оказали ему помощь, и он выжил. Подсудимый себя виновным признал частично, пояснив, что убивать приятеля не хотел, что, однако, опровергнуто собранными следствием доказательствами.

В итоге суд признал вологжанина виновным в покушении на убийство, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. С подсудимого также взыскано 300 тыс. рублей в возмещение компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Тэги: ревность, покушение
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