27 выпускников в Вологодской области сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

21.06.2018 [Общество]

27 выпускников в Вологодской области получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Это школьники из Вологды (десять человек), из Череповца (восемь человек), из Великого Устюга (четыре человека), из Бабаева (два человека) из Устюжны (два человека) и один школьник из Грязовца, сообщает областной департамент образования.

В прошлом году стобалльников по русскому было тоже 27.

Всего экзамен по русскому языку в регионе сдавали 4770 выпускника. Все они сумели набрать минимальное количество баллов, необходимых для получения аттестата - это всего 24 балла из ста, т.е. менее 25%. Напомним, что в 2014 году Рособрнадзор снизил пороговый минимум ЕГЭ по русскому языку на 12 баллов. Причиной стало большое число школьников, не преодолевших ранее установленный порог в 36 баллов.

Тэги: ЕГЭ, русский язык
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