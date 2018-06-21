Директор «Учсервиса» в Вологде лишился должности из-за некачественного ремонта корпуса школы №25

Директор «Учсервиса» Михаил Машин покинул свой пост из-за некачественного ремонта, который муниципальное предприятие проводит в бывшем здании Вологодского центра помощи детям в Лукьяново. Напомним, там планируют открыть дополнительный корпус городской школы №25.

О том, что Михаил Машин написал заявление об уходе по собственному желанию, стало известно накануне, а сегодня мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что увольнением связано с некачественным ремонтом здания в Лукьяново, в котором разместится корпус школы № 25.

- Ремонт дополнительного корпуса школы № 25 выполняется некачественно. Осмотрел здание и принял решение, что руководитель муниципальной компании «Учсервис», которая выполняет работы, не справляется со своими обязанностями. Он уже покинул свой пост. Наша задача завершить работы к середине августа и сделать это нужно на совесть. Новые площади позволят перевести младших школьников на обучение в одну смену, - написал на своей странице в соцсети Сергей Воропанов.

В обновленном учебном здании будет организовано 16 классов, в которые придут 390 школьников. Здесь же будет расположена столовая, которая сейчас занимает порядка 50 квадратных метров площади второго этажа основного корпуса, новое помещение будет втрое больше по площади.

Ранее между школой № 25 и УМВД России по городу Вологде было подписано соглашение о наборе кадетских классов. В здании нового учебного корпуса планируется организация полноценного тира площадью 1300 квадратных метров. Также при наборе классов будут учитываться показатели здоровья, физической подготовки и наличия желания служить в органах внутренних дел. Выпускники кадетских классов получат направления для поступления в специализированные вузы.

Напомним, ранее сообщалось, что здание центра помощи детям законсервировано по предписанию Роспотребнадзора из-за протечки кровли. Правда, в департаменте соцзащиты уверяют, что консервация была плановая. Тогда в ответе на наш запрос специалисты департамента соцзащиты сообщили, что здание собираются использовать для жителей микрорайона, не уточнив, в каких целях.