Директор «Учсервиса» в Вологде лишился должности из-за некачественного ремонта корпуса школы №25

21.06.2018 [Общество]

Директор «Учсервиса» Михаил Машин покинул свой пост из-за некачественного ремонта, который муниципальное предприятие проводит в бывшем здании Вологодского центра помощи детям в Лукьяново. Напомним, там планируют открыть дополнительный корпус городской школы №25.

О том, что Михаил Машин написал заявление об уходе по собственному желанию, стало известно накануне, а сегодня мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что увольнением связано с некачественным ремонтом здания в Лукьяново, в котором разместится корпус школы № 25.

- Ремонт дополнительного корпуса школы № 25 выполняется некачественно. Осмотрел здание и принял решение, что руководитель муниципальной компании «Учсервис», которая выполняет работы, не справляется со своими обязанностями. Он уже покинул свой пост. Наша задача завершить работы к середине августа и сделать это нужно на совесть. Новые площади позволят перевести младших школьников на обучение в одну смену, - написал на своей странице в соцсети Сергей Воропанов.

В обновленном учебном здании будет организовано 16 классов, в которые придут 390 школьников. Здесь же будет расположена столовая, которая сейчас занимает порядка 50 квадратных метров площади второго этажа основного корпуса, новое помещение будет втрое больше по площади.

Ранее между школой № 25 и УМВД России по городу Вологде было подписано соглашение о наборе кадетских классов. В здании нового учебного корпуса планируется организация полноценного тира площадью 1300 квадратных метров. Также при наборе классов будут учитываться показатели здоровья, физической подготовки и наличия желания служить в органах внутренних дел. Выпускники кадетских классов получат направления для поступления в специализированные вузы.

Напомним, ранее сообщалось, что здание центра помощи детям законсервировано по предписанию Роспотребнадзора из-за протечки кровли. Правда, в департаменте соцзащиты уверяют, что консервация была плановая. Тогда в ответе на наш запрос специалисты департамента соцзащиты сообщили, что здание собираются использовать для жителей микрорайона, не уточнив, в каких целях.

Тэги: школы, Учсервис
Фото пресс-службы администрации Вологды
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Отдых для «своих»: как из бюджета Вологодской области тратят миллионы рублей на базы отдыха
В Грязовецком районе столкнулись две фуры и легковое авто: есть погибшие
Количество жертв ДТП в Грязовецком районе увеличилось до трех: 17-летний пассажир скончался в больнице
Участникам богослужения на Кремлевской площади в Вологде пришлось оказывать медицинскую помощь
В Вологодской области будут раздавать бесплатно пустующие земли сельхозназначения
У троллейбусного предприятия «ТрансВод» в Вологде не нашлось денег на собственное банкротство
Мэр Вологды пообещал снова открыть движение автомобилей на Пречистенской набережной
В Вологодской области с 1 июля вырастет плата за капремонт
25-этажную гостиницу на месте снесенной сталинки в Вологде строить не будут
В Вологде подали заявки на проведение митингов против повышения пенсионного возраста
19.06.2018 [Происшествия]

В Вологодской области с 1 июля вырастет плата за капремонт

3860
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповецком районе сотрудник Дарвинского заповедника присваивал служебный бензин
В Харовске будут судить мужчину, который без причины напал с ножом на двух местных жителей
В Вологодский госпиталь для ветеранов войн купили оборудование на деньги жителей и фирм
Акция «Свеча памяти» начнется 22 июня в 4 часа утра
Вологжанина, который из ревности набросился на знакомого с ножом, приговорили к 7 годам колонии
27 выпускников в Вологодской области сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Директор «Учсервиса» в Вологде лишился должности из-за некачественного ремонта корпуса школы №25
 
18.06.2018 [Общество]

Отдых для «своих»: как из бюджета Вологодской области тратят миллионы рублей на базы отдыха

12431
0
21.06.2018 [БлогоVO]

Новость шокирующая

541
0
19.06.2018 [Обзор Прессы]

«Размещаем только положительные сообщения». МВД перестало публиковать «негативные» новости на время ЧМ-2018

1224
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика