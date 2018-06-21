Вологодский госуниверситет получил грант 1,4 млн рублей на развитие туризма в Вытегорском районе

21.06.2018 [Общество]

Вологодский государственный университет выиграл грант в 1,4 млн рублей в конкурсе от Министерства образования. Эти деньги вуз потратит на разработку молодежных туристских маршрутов в Вытегорском районе.

Реализация проекта начнется с сентября и продлится до конца года. Среди школьников и студентов Вологодской области и соседних регионов будет объявлено о проведении конкурса на создание молодежного туристского маршрута по Вытегории.

 - Участников конкурса ждут мастер-классы по историко-культурным и эмпирическим методикам и инструментарию исследований в полевых условиях, встреча молодежного актива проекта с Вологодским отделением Русского географического общества. Запланировано и проведение семинара-практикума «Лидер», который пройдет в виде ролевой игры, научно-практическая конференция «Социальное проектирование», - сообщает сайт ВоГУ.

Министерский грант – это логичное продолжение гранта от Русского географического общества, который университет получил для проведения экспедиции «Вместе по Русскому Северу-2018: Онежско-Беломорский исторический водный путь».

«Мы сможем использовать в разработке маршрутов и весь тот практический опыт, который наши ученые получат по итогам исследований, проведенных во время экспедиции, как водной, так и ее автомобильной составляющей. Рекогносцировка на местности позволит выверить маршруты участников проекта и понять их туристскую привлекательность», - уточнил Вячеслав Приятелев.

Всего на реализацию грантов, направленных на патриотическое воспитание молодежи, решением конкурсной комиссии Министерства образования и науки выделено 33 миллиона рублей.

Тэги: Туризм, гранты
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