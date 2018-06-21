В Вологде здание военного госпиталя выставили на аукцион всего за 2,7 млн рублей

21.06.2018 [Общество]
В Вологде здание военного госпиталя выставили на аукцион всего за 2,7 млн рублей

Администрация Вологды выставила на продажу бывшее здание военного госпиталя на Набережной VI армии, 113. Начальная цена аукциона – 33,9 млн рублей.

Трехэтажное здание общей площадью 3927,8 квадратных метров продают вместе с земельным участком в 3332 квадратных метра.

Здание продают с охранными обязательствами - оно обладает признаками объекта культурного наследия. Это значит, что сносить его нельзя, а реконструкция возможна только по согласованному с комитетом по охране объектов культурного наследия проекту.

Решение о продаже исторического здания было принято на сессии Вологодской гордумы 24 мая 2018 года. Именно депутаты одобрили начальную цену аукциона - 33 963 850 рублей.

- В том числе цена трехэтажного нежилого здания госпиталя - 2 757 425 (два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать пять) рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 31 206 425 (тридцать один миллион двести шесть тысяч четыреста двадцать пять) рублей без НДС, - сообщается в решении гордумы № 1531.

Здание на Набережной VI армии, 113 было построено в конце XIX века. До революции в нем располагалось епархиальное женское училище, а в советский период и до 2009 года - гарнизонный военный госпиталь.

Тэги: исторические дома
Фото и карта с сайта vologda.4geo.ru
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