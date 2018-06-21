В Вологодском районе к осени обещают построить мебельную фабрику

21.06.2018 [Общество]

Вблизи поселка Лесково Вологодского района началось строительство мебельной фабрики "Лидер-М".

Инвестор фабрики - директор ООО «Лидер-М» Михаил Мезенев. По его словам, рабочие завершают укладку фундамента, затем перейдут к строительству производственных помещений. Открыть новое предприятие планируют к осени этого года. Там будут производить мебель и фасады.

Как сообщает сайт районной администрации, строительство мебельной фабрики планировали начать ещё в 2016 году, однако у инвестора возникли непредвиденные трудности.

Тэги: мебель
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