В Вологодском районе к осени обещают построить мебельную фабрику

Вблизи поселка Лесково Вологодского района началось строительство мебельной фабрики "Лидер-М".

Инвестор фабрики - директор ООО «Лидер-М» Михаил Мезенев. По его словам, рабочие завершают укладку фундамента, затем перейдут к строительству производственных помещений. Открыть новое предприятие планируют к осени этого года. Там будут производить мебель и фасады.

Как сообщает сайт районной администрации, строительство мебельной фабрики планировали начать ещё в 2016 году, однако у инвестора возникли непредвиденные трудности.