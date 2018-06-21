В Вологодской области предлагают включить тест на ВИЧ в программу профосмотров

Члены Молодежного парламента Вологодской области предлагают включить анализ крови на ВИЧ в обязательную программу профосмотров. Сегодня парламентарии в рамках акции «Стоп ВИЧ» сдали тест на вирус иммунодефицита человека в центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

- Человек, который имеет положительный ВИЧ-статус, очень долго может не знать об этом и продолжать заражать своих сексуальных партнеров, потому что, к примеру, в профосмотры анализ крови на ВИЧ не включен как обязательный. Поэтому мы не просто сегодня сдаем кровь и не просто привлекаем внимание к этой проблеме, но и выступаем с инициативой о том, чтобы включить этот анализ в число обязательных в ходе профосмотров, - рассказала председатель Молодежного парламента Вологодской области Антонина Федорова.

По ее словам, к акции «Стоп ВИЧ» уже присоединились молодые парламентарии Череповца, Бабаево, Сямжи, Тотьмы, Чагоды, в ближайшее время в ней примут участие и другие райцентры.

- Нужно заботиться о своем здоровье, потому что проблема достаточно серьезная и для России, и для Вологодской области. От этого никто не застрахован, поэтому правильно, важно и нужно проводить такие акции. Мы надеемся, что молодежь Вологодской области последует нашему примеру, да и не только молодежь, а каждый человек должен задуматься об этой проблеме и сделать тест, чтобы быть уверенным конкретно для себя, - говорит член Молодежного парламента Вологодской области, председатель правления Вологодской городской общественной организации инвалидов Максим Выдров.

Анализ крови на ВИЧ бесплатный, его можно сделать как в поликлинике по месту жительства, так и в областном центре по профилактике и борьбе со СПИД. Как правило, результаты готовы уже на следующий день.

- После того, как произошло заражение, есть период, до шести месяцев, когда ВИЧ уже присутствует в организме человека, но тест его еще не показывает. Поэтому люди, у которых были сомнительные связи или, по их мнению, есть вероятность быть зараженными, приходят к нам и сдают этот анализ каждые три месяца в течение года, чтобы точно быть уверенными в результате, - отмечают в региональном центре по профилактике и борьбе со СПИД.

По динамике роста заболеваемости СПИД Вологодская область занимает первое место в России. Только за первый квартал 2018 года диагноз «СПИД» поставлен 130 жителям региона. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидеры по заболеваемости — Чагодощенский, Бабаевский, Вытегорский, Череповецкий и Шекснинский районы. При этом в Череповце зарегистрировано 1809 человек с ВИЧ-инфекцией. Уровень заболеваемости в городе металлурговпревышает среднеобластной на 5%. За пять месяцев в городе выявлено 56 новых заболевших, а в прошлом году от СПИДа умер 51 череповчанин, что больше на 30% чем в 2016-м. В этом году скончались 17 инфицированных.

По мнению замгубернатора Олега Васильева, тенденцию роста заболеваемости не переломить без комплексного системного подхода.