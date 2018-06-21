Свалка в лесу: прокуратура подтвердила нарушения на полигоне ТБО в Майском

Череповецкая межрайонная природоохранная прокуратура подтвердила многочисленные нарушения на свалке в Майском сельском поселении Вологодского района.

- В ходе проведенной проверки установлено, на территории полигона ТБО в нарушение требований законодательства не осуществляется радиационный контроль принимаемых отходов, дозиметр отсутствует, не осуществляется контроль за распределением отходов в работающей части полигона ТБО. На территории хозяйственной зоны отсутствует бетонное или асфальтовое покрытие. При размещении отходов не обеспечивается технологический цикл по их изоляции: промежуточная изоляция отходов уплотненного слоя на полигоне не осуществляется, складирование отходов осуществляется на территории всего полигона, рабочая карта не выделена, - говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, в местах разгрузки отходов отсутствуют сетчатые ограждения для задержки легких фракций отходов, а контрольно-дезинфицирующая ванна, установленная на въезде, не используется по назначению.

Во время проверки также выяснилось, что прилегающая к полигону ТБО территория лесного фонда засорена бытовыми отходами и мусором по всему периметру. При этом бытовой мусор и отходы попадают в лесной фонд с территории полигона, а это нарушение требований правил пожарной и санитарной безопасности в лесах.

В мае жители Майского обратились с этой проблемой в приемную губернатора. Они выложили в соцсеть фотографии участка в лесу, заваленного тоннами мусора:

- Мы, жители деревни Никулино Вологодского района обращаемся к вам, вологжане! Благодаря тому, что у вас вывозят мусор, у нас надвигается экологическая катастрофа! Дело в том, что наша деревня находится в непосредственной близости от полигона УК «Майский». И если бы туда свозили мусор только с близлежащих территорий, все бы ничего. НО!!! Туда вереницами тянутся машины из ВОЛОГДЫ! Мы не можем проехать к своим домам, так как у ворот свалки ОЧЕРЕДЬ из мусоровозов! Дорога еще в том году была нормальная – ее НАСМЕРТЬ разбили!!! Свалка была в ПЯТЬ РАЗ МЕНЬШЕ в начале этого года, посмотрите что творится сейчас! Мы перегораживали дорогу чуть до драки дело не дошло, водители говорят – приказ начальства! Кто-нибудь, ОСТАНОВИТЕ это начальство уже!!!

Полигон эксплуатирует ООО «УК Майский». В отношении фирмы и должностного лица данного предприятия прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 8.31 (нарушение правил санитарной безопасности в лесах), ч. 1 ст. 8.32 (нарушение правил пожарной безопасности в лесах), ст. 8.2 (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами), ч. 3 ст. 14.1 (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией) КоАП РФ.

Наказание для юридического лица по ч. 3 ст. 8.31 - от 250 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток , по ч. 1 ст. 8.32 - от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, по ст. 8.2 - от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. по ч. 3 ст. 14.1 - от 30 тысяч до 40 тысяч рублей.