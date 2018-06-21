Болельщики из Китая перепутали Вологду с Волгоградом

Болельщики из Китая заблудились на вокзале в Волгограде, перепутав его с Вологдой, передает Интерфакс со ссылкой на главу Минтранса Евгения Дитриха. На стадионе «Волгоград Арена» в эти дни проходят четыре матча Чемпионата мира по футболу.

"В Волгограде 19 июня болельщик из Китая не мог найти свой поезд на табло расписания. Пришли ему на помощь, стали разбираться. Выяснилось, что он должен был ехать по билету из Вологды, но находился в Волгограде", — сказал министр.

Проблему удалось решить за два часа. Туриста отправили поездом по месту назначения.