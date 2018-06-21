Болельщики из Китая перепутали Вологду с Волгоградом

21.06.2018 [Общество]

Болельщики из Китая заблудились на вокзале в Волгограде, перепутав его с Вологдой, передает Интерфакс со ссылкой на главу Минтранса Евгения Дитриха. На стадионе «Волгоград Арена» в эти дни проходят четыре матча Чемпионата мира по футболу.

"В Волгограде 19 июня болельщик из Китая не мог найти свой поезд на табло расписания. Пришли ему на помощь, стали разбираться. Выяснилось, что он должен был ехать по билету из Вологды, но находился в Волгограде", — сказал министр.

Проблему удалось решить за два часа. Туриста отправили поездом по месту назначения.

"Следом были еще две дамы из Китая с аналогичной проблемой. Им также помогли и объяснили, что города Вологда и Волгоград — разные, и находятся на расстоянии порядка полутора тысяч километров друг от друга", — сказал министр.

Тэги: Туризм, курьезы
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