Волейбольный клуб "Северянка" подписал контракт с двумя игроками

21.06.2018 [Спорт]

В черповецких волейбольных и хокейных клубах изменился состав.

Волейбольный клуб "Северянка" объявил о подписании контракта с двумя игроками. Клуб продлил контракт со своей воспитанницей Полиной Пылай, которая играет за основной состав "Северянки" с сезона 2016/17. Также к череповецкой команде присоединилась Юлия Шишкина. Центральная блокирующая, воспитанница челябинского волейбола минувший сезон провела в "Приморочке" из Владивостока, сообщает пресс-служба ВК "Северянка".

Есть изменения и в составе хоккейной команды. Белорусский защитник ХК "Северсталь" Николай Стасенко продолжит свою карьеру в подмосковном "Витязе". В Череповце Николай Стасенко играл с 2011 года. В сезоне 2017/18 провел 33 матча, в которых набрал 6 очков (2+4), при показателе полезности "-9".
 

Тэги: хоккей, волейбол
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