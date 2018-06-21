Фестиваль боевых искусств «Врата Гипербореи» пройдет в Вологде 30 июня

«Врата Гипербореи» откроются в Вологде 30 июня на набережной реки в районе пересечения улиц Ленинградской и Маяковского.

Фестиваль национальных традиций и боевых искусств проводит клуб «Исток» при поддержке межрегиональной федерации спортивного меча. Более 100 представителей клубов из разных регионов России, от Калининграда до Омска, примут участие в реконструкции.

«Особенность этого фестиваля в том, что здесь объединится история русских воинов через эпохи: от Средневековья до современности. Кроме того, зрители увидят различные спортивные дисциплины, которые характерны для этих временных периодов», – пояснил президент клуба «Исток», директор фестиваля «Врата Гипербореи» Георгий Ажисантов.

В этом году впервые военно-исторический фестиваль «Врата Гипербореи» пройдет на средства президентского гранта. Показательные бои и мастер-классы запланированы на нескольких ристалищах. Гости фестиваля увидят капоэйру, бокс, ушу, смогут попробовать себя в бою, а в будущем – записаться в спортивную секцию. Готовят к фестивалю и другие интерактивные испытания.

«На фестивале традиционно будет конкурс, который называется «Путь героя». Каждый молодой человек или девушка может пройти несколько станций и попробовать себя в различных конкурсах. Это метание ножей, стрельба из лука, богатырские забавы, фехтование, – рассказывает организатор фестиваля «Врата Гипербореи» Евгений Краснов, – Гости фестиваля, которые не побоятся встать на «Путь героев», получат не только бесценный опыт на каждой площадке. Лучших игроков, которые наберут больше всего баллов, ждут денежные призы».

В эти же дни, с 29 июня по 1 июля, в Кремлевском саду и еще на нескольких площадках будет проходить фестиваль средневековой реконструкции, приуроченный к VIII Русским Ганзейским дням. Его участниками станут около 80 реконструкторов из разных городов России, которые покажут зрителям пешие и конные сражения, бой русичей с Золотой Ордой и юрту кочевников, рассказывающую о быте степных народов в те времена, сообщает пресс-служба городской администрации.