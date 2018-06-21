В колониях Устюжны, Шексны и Вологды незаконно поощряли осужденных

21.06.2018 [Общество]

В трех вологодских колониях осужденных поощряли за одни и те же достижения по несколько раз. Прокуратура обнаружила нарушения в исправительной колонии №20 (Устюжна), №12 (Шексна) и №1 (Вологда). Выяснилось, что некоторые изданные приказы о поощрении спецконтингента полностью, либо частично не соответствует действующему законодательству.

- В частности, выявлены случаи, когда осуждённые поощрялись за добросовестное отношение к труду, обучению и активное участие в воспитательных мероприятиях в отсутствие подтверждающих указанные обстоятельства данных. Также установлены факты повторного поощрения лиц за те же достижения, предоставления нового поощрения при наличии действующего дисциплинарного взыскания, - сообщает прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Вологодской области.

Руководителям колоний были направлены 5 протестов на приказы о поощрении в отношении 13 осуждённых, которые рассмотрены и удовлетворены, правовые акты приведены в соответствие с действующим законодательством.

Тэги: осужденные, колонии, нарушения
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