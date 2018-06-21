В Вологодской области создадут вепсскую общественную организацию

21.06.2018 [Общество]

В Вологодской области будет создана общественная организация вепсов. Такая инициатива обсуждалась на заседании координационного совета по сохранению и развитию вепсской территории Бабаевского муниципального района.

Как сообщает сайт областного правительства, создание общественной организации позволит решить актуальные для вепсов задачи – объединить представителей народности, позволить им взаимодействовать с другими общественными организациями, фондами и учреждениями, участвовать в конкурсах на получение грантов.

Кроме того, на заседании в Бабаевском районе также рассмотрели вопросы реализации мероприятий по сохранению и развитию вепсской культуры  и проведения культурно-событийного проекта «Древо жизни» в июле 2018 года.

- Правительством Вологодской области реализуется целый комплекс мер по поддержке вепсов. Особое внимание уделяется сохранению их духовной культуры и организации ее изучения на примере образовательных организаций, в которых обучаются представители вепсской национальности. Сейчас возрождается давняя традиция проведения фестиваля вепсской культуры «Древо жизни», который служит сохранению языкового потенциала вепсов, знакомит с древними обычаями малочисленного народа, их традиционными ремеслами и богатым историческим и культурным наследием, - рассказал заместитель губернатора, начальник департамента внутренней политики правительства Вологодской области Евгений Богомазов.

Добавим, что в Вологодской области на территории Вепсского национального и Пяжозерского сельских поселений Бабаевского района, Оштинского сельского поселения Вытегорского района проживают представители одной из коренных малочисленных народностей России - вепсы, потомки легендарной веси. Вепсы сохраняют старинные традиции предков - обычаи, поверья, технологии строительства, элементы традиционной охоты и рыболовства, земледелия.

Тэги: вепсы
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