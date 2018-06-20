В Вытегорском районе реконструируют бой по освобождению Ошты в 1944 году

В Вытегорском районе 23 июня покажут реконструкцию фрагмента боя по освобождению Ошты в 1944 году. Она пройдет на территории музея под открытым небом «Оштинский рубеж», в котором воссозданы блиндажи и траншеи противоборствующих сторон.

- В этот раз будут фины - мы смогли часть вологодских реконструкторов снарядить в форму финской армии. Всего порядка 40 реконструкторов будут участвовать – из Петрозаводска, Сортавалы, Мурманска, Вологды и Череповца, Санкт-Петербурга. Не хотелось бы раскрывать все подробности сценария, но скажу, что мы по журналам боевых действий попытались воссоздать освобождение Ошты, показать действия разведгрупп, как РКК, так и финских. Красная армия, конечно же, победит, - рассказал Newsvo председатель вологодского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Метелкин.

Кроме того, 23 июня в селе Ошта состоится погребение 15 солдат и офицеров РККА, погибших в годы Великой Отечественной войны и обнаруженных поисковиками этой весной в ходе проведения поисковой экспедиции «ОШТА-2018». Начало траурного митинга в 11 часов, реконструкции – в 13 часов.

Ошта - село, расположенное на северо-западе Вологодской области, единственное место на территории региона, в котором в годы Великой Отечественной шли военные действия.

Бои под Оштой продолжались с 6 октября 1941 года по 20 июня 1944 года. Почти 1000 дней и ночей Ошту защищали Оштинский истребительный батальон, 272-я, а затем 368-я стрелковые дивизии. Онежское озеро обороняла Онежская военная флотилия. Оштинская оборона входила в состав Карельского фронта. Этот оборонительный рубеж не позволял замкнуть второе кольцо вокруг Ленинграда. Ошта прикрывала город Вытегру, важный в военном отношении населённый пункт, являющийся своего рода ключом ко многим тыловым регионам России.