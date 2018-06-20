Все выпускаемые в Вологде троллейбусы продают в другие города

В 2018 году завод «Стройтранс», который возобновил производство на базе обанкротившегося «Транс-Альфа Электро» в Вологде, заключил контракты на поставку 40 низкопольных троллейбусов и троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Все они отправятся в Мурманск, Ярославль, Махачкалу, Иркутск. Стоимость одного троллейбуса в базовой комплектации составляет 13,5 млн рублей, 5 млн от стоимости компенсирует государство в рамках программы субсидирования.

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, областные власти помогли заводу войти в программу Минпромторга по субсидированию, благодаря федеральной господдержке производство вновь активизировалось.

«Мы можем выпускать полный модельный ряд троллейбусов – низкопольные одиночные, высокопольные и «гармошки», получили лицензию на их производство. При существующих объемах заказов автоматизировать производственные процессы нет необходимости, но если объемы будут увеличены, будем закупать дополнительное оборудование. Предприятие может выпускать до 30 машин в месяц», – рассказал главный конструктор троллейбусного завода «Стройтранс» Сергей Колыбин.

По данным пресс-службы городской администрации, на заводе планируют освоить сборку белорусских автобусов «МАЗ». Такую возможность мэр Вологды Сергей Воропанов обсудил с руководством «Стройтранса» на прошлой неделе. Сейчас завод работает лишь на треть своей мощности. Сообщается, что городские власти готовы помочь провести переговоры с Минским автозаводом.

А вот о производстве троллейбусов в Вологде для самого города ничего не сообщается. Тем временем на единственном оставшемся в областной столице троллейбусном маршруте № 4 ездят только старые троллейбусы, а те, которые были хоть немного новее, куда-то пропали.