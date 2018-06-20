В Усть-Кубинском районе мужчина пошел помыть ноги в реке и утонул

20.06.2018 [Происшествия]

В Усть-Кубинском районе ведется доследственная проверка по факту гибели на реке Пельма 39-летнего сокольчанина. Трагедия произошла 19 июня около половины одиннадцатого вечера.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области, двое братьев приехали в село Устье подзаработать денег на разборе дома. Около половины одиннадцатого вечера они закончили работу и решили остаться на ночевку в Устье. 39-летний мужчина пошел на плот на реке Пельма, чтобы ополоснуть ноги.

Когда его брат подошел к реке, он увидел всплеск воды. Мужчина захлебнулся. Как рассказал брат погибшего, они не выпивали. Тело погибшего отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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