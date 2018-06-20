В Вологде вынесли приговор двум мужчинам, до смерти забившим кредитора металлической трубой

В Вологде вынесли приговор по делу о жестоком убийстве 30-летнего мужчины в Семенково. В сентябре 2017 года двое вологжан, вооружившись металлической трубой, пришли в дом к знакомому, избили его и обокрали.

По версии следствия, 36-летний вологжанин решил совершить разбойное нападение на знакомого, у которого ранее брал в долг деньги и оставил ему в залог свой паспорт. 12 сентября обвиняемый и его 29-летний приятель взяли металлическую трубу и пришли к мужчине домой. Ничего не подозревавший хозяин квартиры впустил в свою квартиру в Семенково обоих мужчин, а они стали избивать его трубой.

- После чего похитили имущество потерпевшего: фотоаппарат, бинокль, мобильный телефон, а также коллекцию значков, старинных монет и медалей. Между тем, от полученных телесных повреждений вологжанин скончался на месте происшествия в результате тупой травмы головы, - сообщает региональное управление следственного комитета.

До этого момента мужчины с другими подельниками уже совершали поочередно ряд краж. Участие в кражах принимали также двое несовершеннолетних, юноши 16 и 17 лет. Так, в течение 2016-2017 годов обвиняемые совершили в поселке Семенково ряд краж, в том числе имущества, принадлежащего СПК «Агрофирма Красная Звезда». Общий ущерб от совершенных преступлений составил более 190 тысяч рублей

В итоге 36-летний и 29-летний мужчины были признаны виновными в убийстве, разбое, приобретении и сбыте государственных наград. Подсудимым назначено наказание в виде 17,5 лет и 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Их 26-летний приятель за серию краж осужден к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Два несовершеннолетних подростка, принимавших участие в кражах, совершенных их взрослыми приятелями до убийства, приговорены к 1 году 7 месяцам и 1 году 8 месяцам лишения свободы условно.